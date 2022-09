Ci sono tante informazioni sbagliate che circolano in rete per quanto riguarda i biglietti per il Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma a Monza il prossimo fine settimana. Un evento molto atteso dagli appassionati nel nostro Paese, al netto di un rendimento pessimo per la Ferrari dopo le prime esaltanti uscite stagionali. Una serie di decisioni discutibili del muretto, oltre ad errori vari tra meccanici e piloti, infatti, non hanno consentito al Cavallino di competere con Verstappen per la conquista del titolo.

Tutte le precisazioni del caso sull’uscita dei biglietti per il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza

Allo stato attuale, perché parliamo di precisazioni a proposito della tanto attesa uscita dei biglietti per il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza? In molti pensano che la prevendita non sia partita, ma la realtà dei fatti è ben diversa. Basti pensare a quanto raccolto tramite il sito ufficiale Monzanet, con cui possiamo renderci conto che la prevendita stia andando a gonfie vele, anche se risultano ancora alcuni ticket disponibili per chi intende esserci in occasione di un appuntamento simile.

Resta da capire quale sarà la risposta del pubblico italiano nel corso delle prossime ore. Inutile dire che l’andamento della Ferrari possa in qualche modo condizionare il seguito per la scuderia, al netto della voglia di vivere esperienze del genere dopo aver rinunciato a lungo causa Covid. Staremo a vedere come andranno le cose sotto questo punto di vista entro la giornata di giovedì.

Nel frattempo, a prescindere da tutto, è importante capire come muoversi per tutti coloro che sono alla ricerca di biglietti per il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, dopo avervi dato tutte le dritte del caso nelle scorse settimane su come guardare il Gran Premio del Belgio all’interno del nostro magazine.

