Nada a Sanremo 2023? Tra desideri e ipotesi, facciamo chiarezza su quanto emerso nelle ultime ore. Doveroso premettere che si tratta di una indiscrezione emersa sulle pagine del settimanale Oggi in edicola questa settimana.

Si parla di progetti e ipotesi in vista della prossima edizione della kermesse canora, il cui cast è attualmente in fase di composizione e spunta il nome di Nada a Sanremo 2023. Ma non in gara.

Stando a quanto si legge sulle pagine del settimanale, Nada a Sanremo 2023 potrebbe essere tra i superospiti scelti da Amadeus per una delle cinque serate. Una cantante fuori gara, dunque, che non duetterebbe con i Big scelti né farebbe parte del cast dei Campioni. Nada a Sanremo 2023 sarebbe uno dei superospiti italiani attesa per una delle serate della competizione musicale.

Stando a quanto è noto oggi, non ci sarebbero ancora trattative in corso. Quello di Amadeus sarebbe soltanto un desiderio: vorrebbe invitarla all’Ariston di Sanremo per esibirsi come ospite e presentare un medley di successi e i suoi nuovi progetti.

Non è poi trascorso così tanto tempo dall’ultima apparizione della cantante al Festival: Nada manca dal Festival della Canzone Italiana dal 2019. Nel 2023 saranno trascorsi 4 anni. La sua partecipazione nel 2019 era dovuta a Motta. I due hanno cantato insieme nella serata dei duetti, in cui Nada era l’artista con la quale Motta – regolarmente in gara tra i Campioni – si esibì nella serata dei duetti, portando a casa il primo posto per il brano Dov’è L’Italia.

Il prossimo potrebbe essere l’anno giusto per il ritorno di Nada a Sanremo. Doveroso attendere conferme ufficiali.