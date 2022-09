Mai Scherzare con le Stelle non va in onda oggi, 8 settembre, per lasciare spazio ad un approfondimento sulla notizia del giorno: la morte della Regina Elisabetta. Una Nazione intera (e non solo) piange la dipartita di una pietra miliare di questo secolo e mentre a Londra inizia l’iter di dieci giorni che porterà al suo addio e all’arrivo sul trono del figlio Carlo, in Italia si continua a ricordare alcuni dei momenti cruciali della sua vita e non solo ‘professionale’ ma anche privata.

Ecco il primo annuncio che lanciava la replica del film questa sera:

Il risultato? Rai1 ha deciso di rinunciare alla replica del film Mai Scherzare con le Stelle che non va in onda per cedere il posto allo speciale TG1 che racconterà 70 anni di regno e 70 anni di storia della Sovrana.

70 anni di regno, 70 anni di storia. Si è spenta oggi a 96 anni la #ReginaElisabetta II.



Al momento non sappiamo se Rai1 deciderà di mandare in onda il film della serie Purché Finisca Bene ma forse lo scopriremo solo giovedì prossimo. Se qualcuno volesse recuperare il film su RaiPlay la trama recita: