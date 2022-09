Non è la prima volta che sentiamo parlare della docufiction Arnoldo Mondadori. I Libri per Cambiare il Mondo ma adesso la Rai ha deciso di fare sul serio annunciando l’arrivo in tv. Con un post rilasciato poco fa sui social, la Rai ha annunciato la messa in onda in autunno della docufiction che è stata presentata in anteprima al Cinema Massimo di Torino, all’interno del programma del Salone Off 2022, lo scorso maggio.

Il protagonista è Michele Placido, volto centrale della prima docu-fiction che racconterà la vita di un grande editore italiano, e al suo fianco ci saranno Valeria Cavalli, Brenno Placido, Rodolfo Corsato, Stefano Skalkotos, Manuela Grippi e Luca Morello. Prodotta da Anele in collaborazione con Rai Fiction, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte, la docu-fiction intreccia narrazione e fiction con documenti di repertorio e interviste a importanti testimoni per ripercorrere la vita privata e professionale di Mondadori, dall’infanzia di privazioni agli esordi come ragazzo di bottega in una tipografia e all’incontro con la moglie Andreina Monicelli.

Ecco il video del momento:

In Arnoldo Mondadori. I libri per Cambiare il Mondo non mancherà l’arrivo del successo e il rapporto conflittuale con il figlio primogenito Alberto, che ha il volto di Flavio Parenti. Non sappiamo ancora quando la docufiction andrà in onda ma secondo i bene informati la data giusta potrebbe essere rintracciata nel mese di dicembre, momento in cui le prime partenze potrebbero lasciare posto, poco a poco, all’intrattenimento natalizio.

Non ci rimane che attende ulteriori dettagli a riguardo e, soprattutto, il rilascio del primo promo per capire come sarà Michele Placido in questo ruolo complicato e nuovo.