Un secondo promo di Grey’s Anatomy 19, dopo il primo che introduce i nuovi tirocinanti del Grey Sloan Memorial Hospital, punta ancora sulle nuove leve dell’ospedale, ma anche sul ritorno di Bailey in corsia. Una “nuova” Miranda, almeno nel look: l’ex capo appare con lunghe treccine afro, proprio come il suo personaggio usava portare da specializzanda nei flashback della serie, al suo ritorno a lavoro.

Il nuovo promo di Grey’s Anatomy 19 vede Bailey sorprendere i colleghi – in primis Maggie – che non si aspettavano di ritrovarla così presto in ospedale, dopo che aveva annunciato di voler prendere una pausa dal lavoro per dedicarsi alla famiglia.

Ma al centro del secondo promo di Grey’s Anatomy 19 ci sono ancora i nuovi allievi del programma di specializzazione, stavolta voluti e selezionati da Meredith Grey, che sembra vedere in loro una luce e un talento particolari, sicuramente da coltivare. Pare sia proprio l’iniezione di nuove leve della medicina ad aver spinto Miranda a rimettere piede al Grey Sloan, dopo che aveva lasciato il ruolo di capo e le chiavi del suo ufficio nelle mani di Grey, costringendola di fatto a portare avanti la baracca decadente al suo posto.

Questo promo di Grey’s Anatomy 19 sembra in qualche modo accennare ad un ritorno alla normalità in corsia dopo il finale shock della stagione 18, che aveva visto gli addii di Bailey e Webber, la fuga all’estero di Hunt e Altman, la disperazione di Grey nell’essere rimasta da sola alla guida di un ospedale universitario dal programma di specializzazione sospeso. Ecco le nuove immagini della prossima stagione, in arrivo in autunno su Disney+ e dal 6 ottobre su ABC.

