Approfittando del clamore suscitato da Harry Styles a Venezia 79, sulla scia dell’enorme chiacchiericcio intorno al film Don’t Worry Darling e al presunto sputo al collega Chris Pine, Prime Video ha pensato bene di rilasciare il trailer del film My Policeman, che vede proprio la popstar protagonista di una storia d’amore proibito nella Gran Bretagna degli anni Cinquanta. Al suo fianco, l’ex Lady Diana di The Crown Emma Corrin, già candidata agli Emmy Awards per l’interpretazione della sfortunata Principessa.

Harry Styles ed Emma Corrin sono una coppia la cui relazione viene messa alla prova da un sentimento inatteso: il poliziotto Tom (Harry Styles), sposato con l’insegnante Marion (Emma Corrin), si innamora ricambiato del curatore di un museo Patrick (David Dawson). Le loro vicende diventano un viaggio emozionante nella Gran Bretagna degli anni Cinquanta. Quarant’anni dopo, negli anni Novanta Tom (interpretato da Linus Roache), Marion (interpretata da Gina McKee) e Patrick (interpretato da Rupert Everett) sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma hanno un’ultima possibilità di riparare i danni del passato.

Harry Styles, dopo Don’t Worry Darling, è qui al suo secondo ruolo da protagonista. Basato sul romanzo di Bethan Roberts, My Policeman è scritto da Ron Nyswaner e diretto da Michael Grandage: sarà presentato in anteprima mondiale l’11 settembre al Toronto International Film Festival 2022 e il 15 ottobre al London Film Festival 2022 per la première europea.

Prime Video ha approfittato dei riflettori puntati su Harry Styles alla Mostra del Cinema di Venezia (qui la nostra recensione di Don’t Worry Darling) per diffondere il trailer ufficiale del film e alcune foto di scena, annunciando che My Policeman sarà disponibile su Prime Video dal 4 novembre 2022 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Continua a leggere su optimagazine.com