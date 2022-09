Non se ne può più sulle voci che mettono in discussione lo stato di salute di Maurizio Costanzo, apparentemente morto stando ad alcuni titoli che girano sul web. Come avvenuto durante il mese di agosto, quando abbiamo affrontato la medesima questione sul nostro magazine con altro articolo, tutto ruota attorno ad alcune dichiarazioni pubbliche di Maria De Filippi che sono state travisate. Proviamo anche oggi a ricostruire la vicenda, in modo che tutti possano capire come siano andate le cose e quale sia il modus operandi di determinati siti in rete.

Ancora voci su Maurizio Costanzo morto: malinteso e clickbait sulle dichiarazioni di Maria De Filippi

Per farvela breve, da dove nascono le voci su Maurizio Costanzo morto? Stando alla nuova ricerca condotta in mattinata, è stata travisata Maria De Filippi e su alcune sue affermazioni è stato costruito un virgolettato che lascia pensare al peggio in merito alle condizioni del conduttore. L’argomento è di facile lettura, perché la compagna del giornalista non ha mai nascosto di avere un rapporto difficile con la morte e di far fatica ad accettare che alcune persone a lei care un giorno se ne andranno. Questo, a grandi linee, il senso dell’intervista che ha rilasciato.

Ribadendo il nostro vecchio invito, questa volta applicato alla bufala su Maurizio Costanzo morto, invitiamo da un lato gli addetti ai lavori ad evitare un clickbait per certi aspetti osceno, mentre dall’altro è fondamentale che gli utenti approfondiscano determinati argomenti prima di dire la loro sui social. In questo casi, alcune dichiarazioni di Maria De Filippi estratte ad arte da un discorso più lungo e complesso hanno lasciato intendere che il conduttore fosse passato a miglior vita.

Ricapitolando, non esistono conferme sul fatto che Maurizio Costanzo sia morto, visto che alla base di tutto ci sono le parole di Maria De Filippi riportate in modo scorretto.