Chi è l’erede al trono della Regina Elisabetta II del Regno Unito? Se ne parla ormai da diverse ore della morte della Regina, ora confermata in via ufficiale. Alla sua morte verrà attivato il Protocollo apposito, già elaborato da decenni: l’Operazione London Bridge. Ma chi prenderà il suo posto a capo del regno?

Chi è l’erede al trono della Regina Elisabetta? Sicuramente il Principe Carlo. In linea di successione sarà l’amato figlio a prendere il posto della Regina e a guidare il Paese. Al suo fianco la consorte Camilla. Qualora Carlo, Principe del Galles, dovesse rinunciare al trono, l’erede sarebbe William, in quanto primogenito del Principe Carlo. William oggi è duca di Cambridge e sua moglie è la duchessa di Cambridge. William il 29 aprile 2011 ha sposato Kate, Catherine Middleton, dalla quale ha avuto tre figli: George, Charlotte e Louis.

Alla morte della Regina Elisabetta II, con il passaggio di Carlo a Re del Regno Unito, William e Kate riceveranno il titolo di Principe e Principessa.

Qualora sia Carlo che William dovessero rinunciare al trono, ipotesi assai improbabile, il terzo uomo di casa in ordine di successione non sarebbe Harry, come si potrebbe pensare. Il fratello di William, figlio del Principe Carlo, duca di Sussex, è solo sesto. Prima di lui i figli di William e Kate: salirebbe al trono George, primogenito di William, poi Charlotte e infine Louis.

I 10 eredi al trono della Regina Elisabetta II: la linea di successione

Carlo, Principe del Galles, primogenito della Regina Elisabetta II

William, Duca di Cambridge, primogenito del Principe Carlo

George, primogenito di William

Charlotte, figlia di William

Louis, figlio di William

Harry, Duca di Sussex, secondo figlio del Principe Carlo e fratello di William

Archie, figlio di Henry

Lilibeth, figlia di Henry

Andrea, Duca di York, secondo figlio della Regina Elisabetta II e fratello del Principe Carlo

Beatrice di York, prima figlia di Andrea