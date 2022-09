Si intitola Accused la serie antologica che vede il ritorno sul piccolo schermo di Rachel Bilson, per tutti l’ex Summer Roberts di The O.C. e Zoe Hart di Hart of Dixie, negli ultimi anni apparsa anche in Nashville. Il cast include Margo Martindale (The Americans) e Molly Parker (House of Cards), che appariranno nello stesso episodio.

Accused arriverà su Fox negli Stati Uniti a gennaio e si presenta come una serie antologica: ideata da Howard Gordon di Homeland, conterrà una raccolta di 15 storie di crimini e relative sanzioni. Rachel Bilson e Jack Davenport (The Morning Show) appariranno in un episodio su una famiglia coinvolta in una situazione preoccupante, mentre Martindale e Parker saranno al centro di una storia che riguarda teorie del complotto. Tra gli altri protagonisti anche Reid Miller e August Maturo.

J. Harrison Ghee (Kinky Boots) apparirà in Accused in un episodio diretto da Billy Porter, che sarà imperniato sulla storia d’amore di una drag queen e le sue conseguenze. Inoltre Ian Anthony Dale (Hawaii Five-0) è stato scelto per interpretare un episodio su due fratelli, uno dei quali si impegna a prendersi cura dell’altro dopo che è rimasto ferito in un devastante incidente d’auto da bambino.

I primi dettagli sul cast e sulle trame degli episodi antologici di Accused sono stati diffusi da Deadline: la serie non ha ancora una distribuzione italiana, ma potrebbe arrivare il prossimo anno su Sky.

