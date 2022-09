È probabile che Yellowstone 5 prepari il terreno ad un’altra perdita nel cast: a lasciar presumere un altro addio eccellente tra i personaggi della serie neo-western di Paramount+ è lo stesso showrunner Taylor Sheridan, che non sembra aver paura di giocare per sottrazione. A proposito di gioco, la sua metafora ludica rende bene l’idea: “Se guardi a tutti loro come a un pezzo degli scacchi nella quinta stagione, è impossibile continuare a giocare senza togliere i pezzi degli scacchi dalla scacchiera“.

Parole che non sembrano lasciare dubbi sul fatto che Yellowstone 5 possa far fuori qualche altro pezzo grosso della trama: d’altronde la terza stagione si era conclusa con tutti i membri del clan Dutton in pericolo di vita, poi usciti illesi dagli attentati che li hanno coinvolti, mentre nel finale della quarta stagione a rimetterci la pelle è stato un personaggio ricorrente. Ora potrebbe essere il turno di un big.

Anche Kelly Reilly, che interpreta Beth in Yellowstone 5, ha sottolineato come la sfida sia “riuscire a superarci ogni anno, giusto? La ferocia sta comprensibilmente aumentando“. E Kevin Costner, il premio Oscar che interpreta il patriarca di Dutton John, ha aggiunto: “Devi tenere il piede sull’acceleratore. Se non ti sorprende, è molto improbabile che possa sorprendere il pubblico“. Costner ha sottolineato come una riappacificazione tra i personaggi di John e suo figlio adottivo Jamie (interpretato da Wes Bentley) non sia nella natura della serie: “Probabilmente lo spettacolo finirebbe” ha risposto con un sorriso.

Insomma le prime impressioni su Yellowstone 5 sembrano propendere per scontri all’ultimo sangue dagli esiti potenzialmente fatali. Ecco le dichiarazioni del cast a Entertainment Tonight.

