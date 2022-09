Sono ufficiali i nuovi iPhone 14 appena presentati durante l’Apple Event odierno. I melafonini sono protagonisti di più di qualche evoluzione tra i prodotti Apple, soprattutto nel caso dei modelli Pro. I principali aspetti della scheda tecnica del nuovo hardware sono raccontati di seguito, inclusi i dettagli sui tempi per la vendita dei dispositivi in Italia e il relativo prezzo.

Tutto sugli iPhone 14 e 14 Plus

L’‌iPhone 14‌ e il nuovo ‌iPhone 14‌ Plus hanno sostanzialmente lo stesso design dell’‌iPhone 13‌. Le dimensioni sono due, la prima standard da 6.1 pollici e la seconda da 6.7 pollici. Entrambi hanno pannelli OLED Retina XDR con True Tone, Haptic Touch e possono beneficiare della luminosità massima di 1200 nit. Sotto la scocca, il chip Apple resta quello adottato sui predecessori iPhone 13, dunque l’A15 Bionic. La RAM a disposizione è di 6 GB. I tagli di memoria interna sono tre, ossia da 128GB, 256GB e 512GB

Per quanto riguarda la fotocamera, sia l’iPhone 14‌ che l’iPhone 14‌ Plus sono dotati di una nuova fotocamera principale da 12 MP con apertura ƒ/1.5, stabilizzazione ottica dell’immagine, obiettivo a sette elementi, 100% Focus Pixels. Poi c’è l’unità ultra-grandangolo da 12MP da 13 mm, con ƒ/2.4 e angolo di campo 120°, obiettivo a cinque elementi. Lo zoom ottico è da 2x; quello digitale è fino a 5x. La fotocamera frontale è da 12MP con apertura ƒ/1.9 e autofocus con Focus Pixels.

L’amperaggio della componente batteria cambia naturalmente tra l’iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Nel primo caso avremo una batteria da 3,279mAh e nel secondo da 4,323mAh.



Tutto sugli iPhone 14 Pro e Pro Max

Gli iPhone 14 Pro sono la punta di diamante di questa generazione di melafonini. I melafonini più costosi hanno finalmente un display Always-on Display da 6,1 e 6,7 pollici. La luminosità di picco dei pannelli è di 2.000 nit mentre il refresh rate è variabile tra 1 e 120Hz. Sotto la scocca c’è il nuovo processore A16 Bionic e qui risiede una sostanziale differenza rispetto ai modelli di base. L’unità è stata ottenuta con processo a 4 nanometri. Gli sviluppatori hanno pensato anche al risparmio energetico, con un taglio del 20% dei consumi della nuova generazione rispetto a quella precedente.

La fotocamera degli iPhone 14 è senz’altro un punto di forza della serie: l’unità principale da 48MP ha apertura f/1,78, lunghezza focale 24mm e quad-pixel della grandezza di 2,44um. I dettagli della fotocamera ultra grandangolare sono la risoluzione da 12MP, l’apertura f/2,2, i pixel da 1,4um e la lunghezza focale 13mm. Conclude la carrellata il teleobiettivo 2x da 12MP, 48 mm, ƒ/1.78, con stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore di seconda generazione e il teleobiettivo 3x da 12MP a 77 mm e apertura ƒ/2.8. La fotocamera anteriore è da 12MP e dispone di diaframma con apertura ƒ/1.9 come di autofocus con Focus Pixels,

Una grande novità dei modelli Pro è rappresentata dal re-design completo del notch. Si potrebbe dire anzi che questo è totalmente scomparso per far spazio ad una “Dynamic Island” che cambia forma e dimensione in base ai contesti di utilizzo. Appare stretta e lunga per contenere fotocamera anteriore e sensori nella maggior parte dei casi, ma poi si allarga per ospitare informazioni e notifiche, oppure diventa quadrata in caso di sblocco Face ID e molto altro ancora.

Per una maggiore sicurezza degli utenti, Apple ha introdotto poi sui modelli Pro come su quelli standard due funzioni molto utili. La prima è denominata SOS emergenze e consente di chiamare i soccorsi sfruttando la connettività satellitare laddove non c’è copertura del proprio operatore mobile e neppure una rete Wi-Fi. Allo stesso tempo, si è pensato anche ad una feature per il rilevamento incidenti grazie a particolari sensori: quando il telefono registrerà un impatto, ecco che proporrà la chiamata ai soccorsi per ottenere il giusto aiuto.



Prezzo e data di uscita in Italia

Gli iPhone 14 e 14 Plus saranno disponibili in 5 colori ossia nero mezzanotte, argento, blu, viola e rosso. Il prezzo del modello base da 128 GB di iPhone 14 è 1029 euro mentre quello dell’iPhone 14 Plus con la stessa memoria è di 1179 euro. Entrambi saranno preordinabili nel nostro paese dal 9 settembre ma solo la variante standard sarà in vendita dal 16 settembre. Per quella Plus bisognerà attendere il 7 ottobre.

Le colorazioni dei melafonini premium Pro saranno quella nera siderale, argento, oro, viola scuro. L’iPhone 14 Pro con memoria da 256 GB parte da un prezzo di 1339 euro, mentre il Pro Max con lo stesso storage non costa meno di 1489 euro. Entrambe le varianti saranno preordinabili dal 16 settembre mentre saranno poi in vendita dal giorno 16 settembre.

