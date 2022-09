La domanda del giorno, a poche ore da una notte molto intensa di Champions League, verte su quanti dispositivi possono essere utilizzati contemporaneamente su Amazon Prime Video per guardare Napoli-Liverpool. Dubbio legittimo per i tifosi azzurri, se non altro perché si tratta della prima partita della compagine partenopea nella massima competizione europea, da quando questa piattaforma ha acquisito i diritti per trasmettere un match ad ogni turno.

Capiamo su quanti dispositivi si vede contemporaneamente Amazon Prime Video per Napoli-Liverpool

Dunque, occorrono chiarimenti per chi brancola nel buio, in merito a quanti dispositivi possiamo utilizzare contemporaneamente questa sera su Amazon Prime Video, in modo da poter guardare in santa pace Napoli-Liverpool. E senza violare le condizioni di utilizzo imposte dalla suddetta piattaforma. A conti fatti, si tratta del medesimo approfondimento che abbiamo preso in esame un anno fa sul nostro magazine, a proposito della sfida di San Siro tra Inter e Real Madrid.

Come si percepisce nell’apposita pagina dove troviamo il regolamento per il corretto uso del servizio, ci sono chiare istruzioni su quanti dispositivi si possono utilizzare contemporaneamente Amazon Prime Video per vedere Napoli-Liverpool. Visto che parliamo di un unico evento, infatti, ci potremo godere lo spettacolo del Maradona tramite due device. Non ci sono imposizioni ufficiali e chiare sul fatto che i device debbano trovarsi sulla medesima rete, al contrario di quanto avviene con DAZN.

Dunque, idee per tutti più chiare su quanti dispositivi possiamo attivare contemporaneamente questa sera, sfruttando al massimo il proprio abbonamento Amazon Prime Video per godersi Napoli-Liverpool. Staremo a vedere quale sarà la risposta del pubblico, in vista di un’edizione di Champions League che, almeno nella fase a gironi, vedrà protagonista le quattro squadre che hanno maggiore seguito in Italia in questi anni. Auspicando la totale mancanza di disservizi con Prime Video.