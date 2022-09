Bisogna fare i conti, anche oggi 7 settembre, con le segnalazioni riguardanti il ritorno del concorso Heineken. Si tratta della solita truffa con la quale agli utenti ignari di tutto viene promesso un mini frigo, sfruttando come sempre la catena WhatsApp che mette nel mirino gli utenti tendenzialmente meno esperti su queste dinamiche. Per farvela breve, non è cambiato assolutamente nulla rispetto al nostro ultimo articolo pubblicato a luglio, quando abbiamo provato a “proteggere” i nostri lettori da una vera e propria minaccia digitale. Già, perché il modus operandi degli ideatori del messaggio è sostanzialmente lo stesso da anni.

Anche a settembre bisogna fare i conti con il ritorno del concorso Heineken e la truffa del mini frigo

Dunque, senza girarci troppo intorno, vi confermo che questo mercoledì stia girando un messaggio WhatsApp, tramite il quale si parla di un fantomatico concorso Heineken. A conti fatti, la truffa del mini frigo consiste nel fatto che al pubblico venga promesso un regalo. Come? Compilando semplicemente un questionario, al termine del quale verrà richiesto alle potenziali vittime di effettuare un piccolo pagamento per consentire la spedizione del regalo. La truffa andrà a materializzarsi proprio in quegli istanti, come potete facilmente immaginare.

Le informazioni condivise stamane sono sufficienti per invitare tutti a tenere gli occhi aperti, perché effettuando il suddetto pagamento, apparentemente limitato a pochi euro, consegnerete in automatico i dati sensibili della vostra carta a malintenzionati. Insomma, nel giro di poche ore con ogni probabilità vi ritroverete con il credito prosciugato. Ecco perché dovete ignorare il messaggio ed avvertire il mittente che probabilmente è stato già truffato.

Anche a voi, di recente, è capitato di ricevere il messaggio WhatsApp con il fantomatico concorso Heineken? Fateci sapere se vi hanno proposto ancora una volta la truffa del mini frigo.