In questo mese di settembre 2022 sarà possibile acquistare nei negozi il nuovo tablet Android di fascia alta presentato da Samsung, ovvero il Tab Active4 Pro. Il device è dotato di un reparto tecnico minuzioso e di una scocca decisamente migliore rispetto alla concorrenza. A questo punto, andiamo a dare insieme un’occhiata a quelli che sono i suoi principali dettagli tecnici, il prezzo e il debutto in Italia. Il dispositivo presenta un display TFT LCD da 10,1 pollici e risoluzione di 1920 x 1200 pixel; sul lato del bordo destro vi sono tre pulsanti fisici con cui gestire le diverse funzioni.

Il nuovo ed interessante Samsung Tab Active4 Pro è alimentato da un processore Snapdragon Qualcomm 778G, grazie al quale le prestazioni sono tutto un’altra storia. Il SoC è poi supportato da 6GB di memoria RAM e 128GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB con microSD. Il tutto è sostenuto da una batteria da 7600mAh, che l’utente può sostituire tranquillamente in modo autonomo. Quanto alle connettività, il device supporta 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed NFC. Il nuovo tablet del colosso sudcoreano è dotato di certificazione IP68, dunque è impermeabile fino a 1,5 metri di profondità in acqua dolce per circa 30 minuti.

Il Samsung Tab Active4 Pro possiede anche la certificazione MIL-STD-810H, vi è il supporto alla S-Pen, sono presenti due microfoni, un sensore per le impronte digitali e lo schermo è protetto dal Corning Gorilla Glass 5. Quanto al comparto fotografico, il tablet presenta una fotocamera posteriore da 13MP con Flash LED ed una fotocamera anteriore da 8MP. Il sistema operativo integrato è Android 12. In conclusione, il nuovo device top di gamma è già disponibile in Italia e le vendite inizieranno durante questo mese di settembre. Lo si potrà acquistare sullo store ufficiale Samsung, su Amazon o presso altri rivenditori. Quanto al prezzo, si parla di 879 euro.

