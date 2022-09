Perché tanta rabbia da parte di Robbie Williams contro Damon Albarn? C’entra Taylor Swift, ma l’espressione al vetriolo usata dall’ex Take That nei confronti del collega e conterraneo non è l’unica.

La voce di Feel è stata ascoltata dalla redazione di NME in occasione del lancio del nuovo album XXV atteso per venerdì 9 settembre. Dopo i convenevoli consumati sulla qualità del disco, le fonti di ispirazione e i contenuti, Robbie Williams si accende dopo aver sentito il nome di Damon Albarn, frontman dei Gorillaz e dei Blur.

La colpa di Albarn è quella di aver detto la sua su Taylor Swift in un’intervista al Los Angeles Times. Al cantautore era stato chiesto di dire la sua sulla popstar di Folklore e su Billie Eilish: il frontman dei Blur aveva risposto di preferire la Eilish in quanto “autrice delle sue canzoni”, affermazione che aveva indispettito non poco Taylor Swift che gli aveva risposto sui social.

“l tuo commento è completamente falso e molto dannoso”, aveva scritto la Swift. Poco dopo Damon Albarn si era scusato pubblicamente spiegando che in realtà il suo discorso era stato ridotto a favore del clickbait. Sulla diatriba si era espresso anche Liam Gallagher.

Nelle ultime ore anche Robbie Williams, incalzato da NME, ha detto la sua. L’ex Take That non è di certo rimasto sul morbido, attaccando ferocemente il collega con riferimenti espliciti e condannando la sua affermazione.

“Penso che le persone che dicono certe cose stiano semplicemente masturbandosi. Tanto vale che ti fai rimuovere qualche costola e ti fai un po**ino da solo, cog**one! Tutto ciò che stai facendo è dirti da solo ‘Ehi, sono bravissimo! Niente di buono viene da certe affermazioni se non uno slancio di dopamina verso se stessi, un dire ‘sai, io sono vero’. Ok, Buon per te. Ora fo**iti“.

Per il momento Damon Albarn non ha risposto.

