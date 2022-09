Mia figlia Lucia ci ha preso gusto. Io pure. Nel senso, lei ha preso gusto a scrivere recensioni di concerti di artisti che stima particolarmente, io di non scriverle, perché se dovessi dire cosa penso di quella musica passerei per un boomer e perché, converrete, già il rientro dalle vacanze è abbastanza duro di suo perché io mi sobbarchi pure l’onere di recensire un concerto di Frah Quintale. A ognuno suo, quindi, e visto che il cinquantenne che guarda con orrore Tik Tok di cui leggerete, forse, sono io, sappiate che sono appena approdato in questa app, ma visti i video che mi sono capitati per le mani ho sospetto che altrettanto velocemente ne uscirò. Si, ah.

FRAH QUINTALE, IL CANTAUTORE VENUTO DA BRESCIA (di Lucia Monina)

Come tutte le persone sane di mente, nella mia adolescenza, ho avuto un periodo da emo, in cui avevo questi capelli lisci e neri come la pece, con la frangetta così lunga da coprirmi praticamente gli occhi, mi chiedo ancora oggi come facessi a vederci e meno male che non andavo mai in bici o che non avevo ancora l’età di consenso per guidare, spesso eyeliner rigorosamente nero sulle palpebre e vestiti scuri, maglioni larghissimi, un look parecchio discutibile insomma.

Oggi chi mi conosce non lo direbbe mai, dato che mi vesto in maniera sgargiante e coloratissima, la mia frangia si è accorciata di parecchi centimetri e il colore dei capelli è più sul castano chiaro miele.

Ma la realtà è questa e la realtà è che proprio in quel periodo ho conosciuto e mi sono avvicinata a Frah Quintale, nel 2017, quando i suoi ascoltatori erano ancora all’incirca una ventina.

Mi ricordo alla perfezione quel periodo, era autunno, novembre per la precisione, pioveva moltissimo in quel periodo e io non me la stavo passando benissimo, finché per caso non ho sentito “ Nei treni la notte”, all’interno dell’album Regardez Moi. Al primo ascolto ricordo di aver pianto molto, non che fosse una cosa rara in quel periodo, ma ammetto che la canzone ha aiutato, la voce che sembra cullarti, la base lenta e delicata e le immagini di questa stazione in solitudine, di questo senso di malinconia, che venivano descritti alla perfezione.

Dopo esser stata impressionata da quel pezzo ho ascoltato tutto l’album, Floppino, Gli Occhi, Accattone, 8 miliardi di persone, Cratere, Hai visto mai, tutte mi piacevano, cosa che mi succede raramente con gli album recenti, specialmente ai primi ascolti, di solito ci vuole sempre un po’.

Da lì sono andata indietro, a scovare nella sua discografia, perché Frah Quintale, cantautore Bresciano, è partito in realtà come rapper e non lo faceva da solo, ma in un gruppo chiamato Fratelli Quintale, formatosi proprio a Brescia, nel 2006, fino al 2015, quando poi si sono sciolti e Frah Quintale è diventato il solista Frah Quintale di cui oggi sentiamo parlare.

Non era il primo concerto di Frah Quintale a cui assistevo, perché appunto lo ascolto da davvero molti anni, e mi ricordo ancora quando proprio a fine novembre 2017, ero andata con mio padre e una mia amica, a cui lo avevo fatto scoprire qualche giorno prima, alla sua presentazione del disco Regardez Moi, a Milano, eravamo quindici a dir tanto, lui aveva abbellito una parete del posto con tutte queste copertine, di CD, disegnate interamente da lui, c’ero rimasta molto bene perché si era mostrato disponibili e genuino, tanto da farsi una foto con me e la mia amica e di bersi una birra con noi.

Due anni dopo, a Recanati, nelle Marche, sono stata al suo concerto, erano uscite molte altre tracce, facenti parte del disco successivo Lungo Linea, e la piazza mi sembrava estremamente piena, anche se eravamo 400 a esser generosi, ma a me sembrava un sacco di gente, visti i precedenti.

Ora ci catapultiamo nel 2022, al Carroponte di Milano, Sesto San Giovanni per la verità, non so se siete stati mai a un evento o concerto al Carroponte, per farvi capire, è un posto enorme, ed era tutto pieno, biglietti sold out, tanto che io stessa, che di soluto sto sempre tra le prime file, a spingermi, a rovesciarci i bicchieri addosso e fare risse, tanto che una volta sono svenuta a un concerto a 15 anni per quanta gente ammassata ci fosse, per farvi capire che tipo di persona sono, a questo giro non sono riuscita, ero molto avanti, ma sono dovuta stare su un lato, perché la gente era così tanta che facevi difficoltà a stare nel mezzo, e c’erano persone lì da ore e ore.

Questo, nonostante possa rendere un concerto meno piacevole e più stressante, in realtà è stata una bellissima soddisfazione, perché nonostante io non conosca di persona Frah Quintale e non abbia nessun tipo di legame con lui, vedere un cantante, giovane, che stimi molto musicalmente, che con alcune canzoni ti ha accompagnato in un periodo di crescita buia per te, vedere che passa da cantare per 50 persone a cantarne per 2000, tutte con il suo merch, con cartelloni, che sapevano tutte le canzoni, ti fa sentire vicina all’artista in questa scalata e ti rende in un certo senso orgogliosa, quindi vedere quella sera il Carroponte così pieno, vedere che per due ore e mezza intere di concerto la gente continuava a divertirsi, cantare tutte le canzoni e ballare di gusto, mi ha proprio fatto pensare che è arrivato al successo che si meritava e che io pensavo si meritasse già nel lontano 2017.

Ma come si è arrivati a riempire interamente un posto del genere? Con l’app più temuta di ogni cinquantenne, Tik Tok, ebbene sì Tik Tok, specialmente durante la pandemia, in cui tutti stavamo obbligatoriamente a casa, ha giocato un ruolo fondamentale per il suo successo, poiché un pezzo di una sua canzone, “Si ah”, è diventata parte di un trend, totalmente a caso, come accade spesso in quel social, questo ha ampliato di gran lunga il suo pubblico che incuriosito ha iniziato a cercarsi e ascoltarsi le sue canzoni, e proprio a fine giugno 2020, quando era in piena voga ha fatto uscire Banzai lato blu, che è diventato estremamente conosciuto fin da subito e l’estate successiva il seguito Banzai parte arancio, che io trovo più bello e introspettivo.

Non mi dilungo troppo, credo di aver raccontato abbastanza della discografia di Frah e di come io mi sia avvicinata alla sua musica e inutile dire che ho trovato questo concerto incredibile, che io abbia cantato a squarciagola e che io me lo sia goduta fino alla fine, l’ultima cosa con cui voglio lasciarvi è una domanda, che mi è sorta spontanea in questi anni e specialmente proprio la sera del concerto, come mai quasi sempre i cantanti diventano famosi e in voga grazie alle loro canzoni più disimpegnate, leggere e frivole?

Perché, molto spesso, quelle più introspettive, con testi più profondi e che trattano argomenti più seri e delicati passano in secondo piano e vengono ascoltati da meno persone?

Questa amarezza mi viene spesso dopo alcuni concerti, in cui alcune canzoni non vengono cantate dagli artisti perché meno conosciute, nonostante meriterebbero di più, ma come direbbero in Boris: questa è l’Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c’è la morte.

