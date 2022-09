Se siete amanti del marchio Apple ed anche propensi all’acquisto di un nuovo smartphone, vi indichiamo un’imperdibile offerta su Amazon dell’iPhone 13 (senza la configurazione AppleCare+) da 256GB, disponibile nelle colorazioni Azzurro e Verde al prezzo di 929 euro (invece di 1059 di listino). Potrete comprare il device in due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 12 rate mensili da 77,42 euro ognuna. La disponibilità del prodotto è immediata e, se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Detto ciò, passiamo ai principali dettagli tecnici del dispositivo del colosso a stelle e strisce.

L’iPhone 13 sfoggia un design robusto con Ceramic Shield resistente agli schizzi, alle gocce ed alla polvere, un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici superluminoso, supernitido e supercolorato, grazie al quale si vede benissimo anche alla luce diretta del sole e, per giunta, non impatta sulla batteria. Il device presenta la modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video; una resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore, un Chip A15 Bionic per prestazioni super rapide ed in grado di assicurare tutta la potenza che occorre per diverse funzionalità. Quanto alla connettività il 5G viaggia in modo fulmineo consentendo download velocissimi e streaming ad alta qualità.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’iPhone 13, oggi in super offerta su Amazon, è dotato di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (di cui grandangolo e ultra-grandangolo) con stili fotografici, Smart HDR 4, modalità notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision; anche la fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP presenta una modalità notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La batteria permette riproduzioni video fino a 19 ore, riproduzione video (streaming) fino a 15 ore e riproduzione audio fino a 75 ore. Insomma, un vero e proprio gioiellino da non farsi scappare.

Continua a leggere su optimagazine.com