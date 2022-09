Arrivano finalmente segnali più concreti per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S21, destinati comunque ad essere tra i primi abilitati a ricevere l’aggiornamento di settembre nel 2022. Dopo aver parlato di un upgrade specifico in arrivo per questa serie, come avrete notato con il nostro articolo di ieri a proposito della fotocamera, oggi tocca concentrarsi su una patch specifica destinata a fare il suo esordio anche qui in Italia nel giro di pochi giorni. Vediamo come stanno le cose, premesso che il produttore coreano con questo firmware sia leggermente in ritardo rispetto alla sua solita tabella di marcia.

Arriva in ritardo sul Samsung Galaxy S21 il tanto atteso aggiornamento di settembre: segnalazioni in Germania

Nonostante il piccolo ritardo di cui vi parlavo in precedenza, occorre ricordare che i dispositivi legati alla serie dei Samsung Galaxy S21 sono i primi smartphone Samsung a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di settembre 2022. Secondo le informazioni condivise da SamMobile questa mattina, pare che i dispositivi si stiano aggiornando con la versione firmware G99xBXXS5CVHI in Germania. Detto questo, occorre capire a cosa serva l’upgrade in fase di distribuzione da questa mattina e se sia lecito aspettarsi qualche funzione aggiuntiva.

A tal proposito, sappiamo che Samsung tramite l’aggiornamento di settembre dovrebbe correggere 24 vulnerabilità di sicurezza riscontrate negli smartphone Galaxy. Compreso il tanto chiacchierato Samsung Galaxy S21. Allo stesso tempo, viene evidenziato che alcune correzioni di bug offerte da Google nella patch di questo mese siano state già rilasciate da Samsung il mese scorso.

Fermo restando che i tecnici potrebbero anche aver migliorato la stabilità dei dispositivi della serie Samsung Galaxy S21. Avete già ricevuto l’apposita notifica? Fateci sapere, in attesa della piena diffusione del nuovo firmware in Italia e nel resto d’Europa, con riscontri anche sulla batteria dietro l’angolo.