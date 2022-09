Imma Tataranni 2 andrà in onda a fine mese. La prima data annunciata per il debutto della serie con Vanessa Scalera era quella del 22 settembre ma a causa delle elezioni politiche in arrivo e degli speciali che le anticiperanno, si è deciso di far slittare il ritorno in tv del Sostituto Procuratore a fine mese, ma quando vedremo i nuovi episodi?

Nell’ultima puntata l’abbiamo vista mentire a Pietro mentre è fuori con Calogiuri e proprio il promo rivela che le foto della bella ‘coppietta’ arriveranno sul telefono di Pietro che, a quel punto, dubiterà della moglie. I due affronteranno il discorso visto che a tavola, davanti alla loro figlia, parleranno del giovane, cosa verrà fuori a quel punto?

Ecco il promo di Imma Tataranni 2:

Sembra che Imma e Pietro si daranno alla danza per risolvere i loro problemi di coppia mentre la stessa foto arriverà a Vitali. Romaniello è pronto a mettere in moto una macchina del fango contro la Tataranni per fermare così le sue indagini. Pietro crolla sotto il peso del possibile tradimento fino a che non incontra casualmente Calogiuri che chiede scusa aggiungendo anche che sta per sposarsi con Jessica e che nella sua vita c’è una grande novità, si tratta i un figlio?

Come se non bastasse, le giornate del Pubblico Ministero sono gravate dall’immancabile conflitto con la figlia e dalla preoccupazione per la madre, rimasta sola dopo la partenza improvvisa del badante. Alla fine, è Imma a fare il passo decisivo con Pietro e a impegnarsi per risolvere i problemi di tutti. Anche quelli di Calogiuri, al quale sta per succedere qualcosa di inaspettato.

Il resto lo scopriremo quando Imma Tataranni 2 prenderà il via ovvero il 27 e 29 settembre su Rai1, salvo ulteriori cambiamenti.