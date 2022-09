Sagrada Familia ha la sua data d’uscita su Netflix, ufficializzata in un primo teaser: la nuova serie dello scrittore, sceneggiatore e regista messicano Manolo Caro (già autore delle serie La casa de las flores e Qualcuno deve morire, per lo stesso streamer) debutterà a un anno dal primo annuncio, il prossimo 14 ottobre.

Najwa Nimri è il volto principale di Sagrada Familia, serie prodotta da Noc Noc Cinema e incentrata sulla seconda vita di una donna e dei suoi figli. Il teaser preannuncia proprio questo: il personaggio di Nimri è intento a disfarsi di alcuni passaporti, che dà alle fiamme in una casseruola, mentre con i suoi figli e la sua ragazza alla pari si siede a cena come nulla fosse.

Ecco la trama di Sagrada Familia diffusa da Netflix e il teaser con le prime immagini della serie.

Il trasferimento di una nuova famiglia a Fuente del Berro spezzerà la stabilità di un quartiere in cui Gloria vive con il suo bambino e Aitana, la sua ragazza alla pari, nascondendosi da un passato misterioso e oscuro. In un quartiere dove nulla è come sembra, quattro vicini di casa stringeranno una forte amicizia con un denominatore comune, il loro essere madri. La loro relazione sembra perfetta, finché il passato di Gloria non cambia tutto. È allora che scopriremo di cosa è capace una madre per proteggere la sua famiglia, la cosa più sacra che ha.

Per Nimri Sagrada Familia segna il ritorno in casa Netflix dopo la conduzione del reality show Insiders, rinnovato lo scorso aprile per una seconda stagione. Nel cast della serie di Manolo Caro, l’attrice ritrova la collega Alba Flores, con cui ha lavorato sia in Vis a Vis, sia ne La Casa di Carta, entrambe disponibili su Netflix. Nel cast anche Macarena Gómez, Álvaro Rico di Elite, Carla Campra, Iván Pellicer, Ella Kweku e Álex García.

Oltre al ruolo da protagonista in Sagrada Familia, Nimri sarà anche nella seconda stagione della serie 30 Monedas di HBO Spagna.

Continua a leggere su optimagazine.com