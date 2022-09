Debutta anche in Italia la serie Harry Palmer – Il Caso Ipcress, tratta dal bestseller di Len Deighton La pratica Ipcress: dal 7 settembre Sky Atlantic la trasmetterà in prima visione assoluta ogni mercoledì con due episodi a settimana, disponibili anche on demand e in streaming su Now.

Harry Palmer – Il Caso Ipcress è un avvincente spy thriller con protagonista Joe Cole (Gangs of London, Peaky Blinders): la storia, ambientata nella Berlino della Guerra Fredda negli anni ’60, è quella di un ex contrabbandiere e giovane spia che finisce al centro di una pericolosa missione sotto copertura. Brillante e capace, il sergente britannico Harry Palmer (Joe Cole) è invischiato in attività collaterali che lo mettono nei guai con la legge per crimini che potrebbero condurlo in galera. Un agente dei servizi segreti britannici, però, ne nota il potenziale e la rete che ha saputo costruire in città. Di qui l’offerta di un escamotage per evitare la prigione: diventare una spia, entrando così a far parte del WOOC(P), piccola ma importante unità attiva nel settore della sicurezza. Inizia così la carriera di Palmer con la sua prima missione sotto copertura, che lo porta a viaggiare da Berlino a Londra, da Beirut al Pacifico, fra scienziati nucleari rapiti, lavaggi del cervello, tradimenti e una imprudente storia d’amore, con relativi colpi di scena.

Harry Palmer – Il Caso Ipcress è l’esito della trasposizione del romanzo curata da John Hodge, autore di Trainspotting: il libro del 1962 (già diventato un celebre film con Michael Caine) fornisce il contesto di partenza per una elegante spy story in sei episodi. Nel cast oltre a Joe Cole figurano Tom Hollander (Taboo, Bird Box, The White Lotus 2) e Lucy Boynton (Agatha Christie – Perché non l’hanno chiesto a Evans). Alla regia c’è James Watkins (Black Mirror, McMafia, The Woman in Black).

I primi due episodi di Harry Palmer – Il Caso Ipcress sono in onda mercoledì 7 settembre dalle 21.15 sul canale 110 di Sky.

