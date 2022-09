Il 7 settembre si celebra la Giornata Internazionale dell’Aria Pulita per i Cieli Blu. Istituita nel 2019 dall’Assemblea generale dell’ONU, l’ International Day of Clean Air for blue skies ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della qualità dell’aria, promuovendo iniziative e azioni per migliorarla.



L’inquinamento atmosferico rappresenta una delle maggiori minacce per il nostro Pianeta e per la nostra salute. Perciò l’OMS Europa promuove uno sforzo condiviso affinché vi sia un’inversione di tendenza che possa ovviare a questa problematica, che contribuisce in modo decisivo al cambiamento climatico e ai conseguenti danni a persone e ambiente.



Il segretario generale dell’Onu, António Guterres, proprio in occasione della Giornata Internazionale dell’Aria Pulita per i Cieli Blu 2022, ha tracciato delle linee guida per combattere l’inquinamento atmosferico. Guterres ha sottolineato che “le nazioni hanno riconosciuto il diritto universale a un ambiente pulito, sano e sostenibile”. Tra i diritti umani il segretario dell’ONU ha incluso l’aria pulita, un clima stabile e una natura sana.



“Oggi l’inquinamento atmosferico nega a miliardi di persone i loro diritti – spiega Guterres -. L’aria sporca colpisce il 99% delle persone sul pianeta e i poveri soffrono di più. Soprattutto donne e ragazze che soffrono per dover cucinare e riscaldarsi con combustibili sporchi. I poveri vivono anche in zone soffocate dai fumi del traffico e dell’industria. Gli inquinanti atmosferici causano anche il riscaldamento globale e gli incendi stanno inquinando ulteriormente l’aria. E quando le persone sono esposte all’inquinamento atmosferico e al caldo estremo, il rischio di morte aumenta di circa il 20%”.



L’inquinamento dell’aria, unito al riscaldamento climatico diventa un problema serissimo per la Terra. Per questo Guterres propone alcune iniziative per un cambio di rotta giudicato inevitabile:

più investimenti in fonti energetiche rinnovabili con il rapido abbandono dei combustibili fossili;

utilizzo di veicoli a zero emissioni, promuovendo modalità di trasporto alternative;

maggiore diffusione di cucine, impianti di riscaldamento e raffreddamento puliti;

riciclo i rifiuti con l’eliminazione della combustione.



Preoccupata della situazione ambientale è anche la dott.ssa Joy Shumake-Guillemot dell’Ufficio congiunto OMS/WMO per il clima e la salute, secondo cui stiamo assistendo, in questa fase storica, a un aumento della frequenza, dell’intensità e della durata delle ondate di calore. Questi fenomeni causano più incendi che hanno “un grave impatto sulla qualità dell’aria in quasi tutte le regioni del mondo”