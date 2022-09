I concerti di Justin Bieber in Italia sono previsti per il 2023 con due date. Il cantatore canadese aveva sospeso il tour di concerti a causa di una malattia, la sindrome di Ramsay Hunt, che gli è stata diagnosticata nel corso di questa estate.

La sindrome di Ramsay Hunt

Per questo motivo Justin Bieber aveva fissato un temporaneo stop ai concerti, ma dopo le prime cure era tornato sul palco senza mancare all’appuntamento di Lucca il 31 agosto 2022.

La sindrome di Ramsay Hunt è dovuta all’infezione del virus Herpes Zoster che paralizza i muscoli del volto. La popstar di Lonely, infatti, aveva pubblicato un video messaggio per i suoi fan in cui dimostrava di fare fatica a controllare le espressioni. Dopo il ritorno sul palco con il concerto a Lucca, il peggio sembrava passato.

Il nuovo comunicato

Nelle ultime ore, tuttavia, un comunicato stampa pubblicato dallo stesso Justin Bieber sui social ha annunciato una nuova pausa del Justice World Tour.

Il cantautore spiega che dopo la data al Rock In Rio, purtroppo, ha sentito fortemente il peso della stanchezza. Le sei date con le quali è tornato sul palco dopo la malattia, scrive, gli sono costate parecchi sforzi e per questo è giunto il momento di mettere di nuovo in pausa il Justice World Tour. Ecco il comunicato:

“Alcuni mesi fa ho parlato pubblicamente della mia battaglia con la Sindrome di Ramsay-Hunt che ha parzialmente paralizzato il mio volto. Come conseguenza della malattia, non sono stato in grado di completare la leg del Nord America del Justice Tour. Dopo essermi riposato e consultato con i miei dottori, la mia famiglia e il mio team, sono andato in Europa nel tentativo di continuare il tour. Ho fatto sei concerti live, ma mi è costato molto. Quest’ultima settimana mi sono esibito al Rock in Rio e ho dato tutto ciò che avevo alle persone in Brasile. Dopo essere sceso dal palco, la stanchezza mi ha sopraffatto e ho realizzato che in questo momento ho bisogno di far sì che la mia salute abbia la priorità. Quindi per il momento mi prenderò una pausa dal tour. Starò bene, ma ho bisogno di tempo per riposarmi e riprendermi”

Le date di Justin Bieber in Italia nel 2023

Per concludere il tour, Justin Bieber dovrà coprire ancora 50 date. Il cantautore canadese è atteso in Italia per due concerti all’Unipol Arena di Bologna il 27 e il 28 gennaio 2023.

Per il momento non è dato sapere se la due giorni in Italia della popstar sarà posticipata, in quanto nel comunicato ufficiale non vengono forniti dettagli sul calendario del Justice World Tour.

Justin Bieber potrebbe fornire ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

