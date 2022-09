Tanto rumore per nulla e Caterina Balivo non riesce a spuntarla con il suo “Help – Ho un dubbio”. Il nuovo programma condotto da Caterina Balivo che aiuta le persone a prendere una decisione rispetto a dubbi piccoli o grandi che riguardano la propria vita non ha conquistato il popolo della ‘notte’ che ha preferito seguire le altre reti lasciando in coda Rai2.

La trasmissione vede come protagonista un concorrente di qualsiasi età che esprimerà sul palco davanti al pubblico un dubbio e, a quel punto, ciascun componente del pubblico in studio dovrà votare tramite un telecomando con sole due opzioni e decidere per quale delle due propende. La votazione avverrà più volte durante il racconto a mano a mano che la storia del concorrente verrà spiegata con ulteriori dettagli e questo significa che il pubblico potrà cambiare opinione e solo il risultato dell’ultima votazione sancirà la decisione che il concorrente dovrà rispettare.

Nelle puntate successive il pubblico assisterà agli sviluppi delle storie e delle decisioni prese, ma siamo sicuri che ci sarà un seguito dopo il flop di ieri sera?

In particolare, su Rai1 Porta a Porta ha portato a casa il 10.2% di share, su Canale5 5 X-Style Venezia ha registrato il 9.3% di share seguiti dagli ascolti di Alla ricerca dell’Isola di Nim e, addirittura, di Linea Notte. Su Rai2 Help – Ho un Dubbio ha segnato 394.000 spettatori con il 3.4% di share raccogliendo il punteggio più basso in quella fascia oraria.

Al momento Caterina Balivo non ha commentato gli ascolti che sono già finiti sui siti web e che sono contenuti in un comunicato stampa della Rai, quale sarà la sua reazione e quella dei piani alti della rete?