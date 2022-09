Sono in programma aumenti delle cifre delle multe all’inizio del 2023, di almeno circa il 10% degli importi attuali. Il prezzo del gas ormai alle stelle, dei carburanti, dell’energia e di molti altri beni di prima necessità non bastavano a pesare sulle tasche degli italiani, serviva di più ed ecco arrivare anche il rincaro degli importi delle multe. L’aumento scatterà dal 1 gennaio 2023 per via dell’adeguamento biennale delle sanzioni previsto dal Codice della Strada.

Per il calcolo dell’incremento bisognerà prendere il FOI come punto di riferimento, ovvero l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (elaborato dall’ISTAT ogni mese). Gli aumenti degli importi delle multe sarà automatico: visti i dati relativi ai primi mesi dell’anno, si prospettano anche degli incrementi di una certa rilevanza. L’indice FOI di luglio ottenuto dal calcolo degli ultimi due anni ha conosciuto un aumento del 9,8%. Naturalmente il dato su cui verrà effettato il calcolo definitivo sarà quello di novembre. In ogni caso, volendo fare una prima valutazione, la multa per il divieto di sosta potrebbe passare da 42 a 46 euro, per l’utilizzo dello smartphone alla guida da 165 a 181 euro e quella per la violazione di una ZTL da 83 a 91 euro.

Giordano Biserni, Presidente ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale), ha lanciato un appello affinché gli aumenti delle cifre delle multe vengano bloccate. In un periodo come quello attuale, a detta del Biserni, si corre il rischio che i rincari esasperino gli automobilisti e che i verbali non vengano mai pagati, o solo in minima parte, come già attestato dai cali degli incassi relativi al bilancio dello Stato e degli Enti Locali in termini di riscossione volontaria.

