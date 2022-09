Sebbene il colosso di Seul abbia accumulato un certo ritardo questo mese, l’azienda sta rapidamente implementando l’aggiornamento di sicurezza di settembre 2022 su diversi smartphone. Oggi è stata la volta dei Samsung Galaxy A52s 5G, S20 FE 5G, S21 e Samsung Galaxy Note 20. L’upgrade è giunto in Europa, per le varianti LTE attraverso la serie firmware N98xFXXS5FVH7. Per i modelli 5G, il nuovo aggiornamento porta la versione firmware N98xBXXS5FVH7. La release è adesso disponibile in più mercati europei, tra cui Bulgaria, Ungheria, Germania, Italia, Irlanda, Portogallo, Polonia, Slovenia, Romania, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento di sicurezza di settembre 2022 è in grado di risolvere 24 exploit riscontrate a bordo dei Samsung Galaxy Note 20 e di altri device Galaxy. L’upgrade migliora anche l’affidabilità e la stabilità degli smartphone Samsung. Se possedete un Samsung Galaxy Note 20 potete già verificare la disponibilità dell’aggiornamento con la patch di sicurezza di settembre 2022 seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘.

I Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra sono gli ultimi dispositivi della serie Note del colosso di Seul, lanciati con Android 10 integrato. I device hanno poi ricevuto la One UI 3 basata su Android 11 ad inizio 2021, di seguito la One UI 4 basata su Android 12 all’inizio di quest’anno e riceveranno, alla fine, l’aggiornamento alla One UI 5 basata su Android 12 entro la fine dell’anno o l’inizio del prossimo. Una volta ricevuto l’upgrade state attenti a scaricare il pacchetto solo se la percentuale di carica residua della vostra batteria è superiore al 50%. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

