La birra aiuta a rendere le ossa più sane. Lo conferma uno studio condotto dal dipartimento di biotecnologia chimica e farmacia dell’Università di Siena e pubblicato sul Journal of Functional Food, secondo cui, consumata in dosi non eccessive, la celebre bevanda analcolica ha degli effetti benefici sul nostro scheletro.



In particolare la birra, secondo la ricerca, aiuta a prevenire patologie come l’osteoporosi e l’artrosi, grazie al silicio, che agisce positivamente sul metabolismo delle cellule ossee e cartilaginee.



La dottoressa Annalisa Santucci, una delle autrici dello studio, ha spiegato che la birra è stata usata per la prima volta in esperimenti scientifici, allo stesso modo in cui si fa con i farmaci, ovvero studiando in laboratorio gli effetti molecolari sulle cellule umane. E’ stato possibile, in questo modo, osservarne gli effetti positivi sulle ossa.



Non va dimenticato però che, anche se può prevenire malattie gravi come l’osteoporosi e ha altri effetti benefici sull’organismo umano adulto, la birra, con un consumo eccessivo, ha anche pericolose controindicazioni, come ad esempio l’aumento delle possibilità di ammalarsi di cancro. Quindi è sempre fondamentale bere con moderazione.