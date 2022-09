Da quanti episodi è composta la prima stagione di Solo uno Sguardo? Pochi alla luce della razione che ha avuto il pubblico ieri sera quando ha avuto modo di assistere al debutto della mini serie su Canale5. La rete continua a scaldare i motori mettendo una pezza alla sua programmazione un po’ scarna nel prime time puntando sulle serie low cost fino a quando non inizierà a fare sul serio dividendosi tra intrattenimento e serie tv (Viola come il Mare e Sissi 2, per il momento).

La brutta notizia per i fan di Solo uno Sguardo è che la miniserie francese inedita, adattamento del bestseller di Harlan Coben, Just One Look (Identità al buio, Mondadori), si concluderà già domani sera su Canale5. Virginie Ledoyen (Orso d’Argento come migliore attrice, per il film diretto da François Ozon Otto Donne) e Julie Gayet (Dix pour cent, César come migliore attrice non protagonista per il film di Bertrand Tavernier, Quai d’Orsay) porteranno il cast della serie nel prime time di Canale5 domani sera per il gran finale raccontando di Eva, guardia dell’Ufficio Forestale Nazionale, e di quella che sembrava una vita tranquilla al fianco del marito Bastien (Thierry Neuvic) e i due figli.

Le cose per lei cambiando quando, una mattina, Eva trova tra la posta una foto di gruppo in cui riconosce il marito, più giovane, anche se l’uomo nega di essere il ragazzo della fotografia. Dopo aver portato i figli a un concerto, Bastien non fa ritorno a casa ed Eva, presa dal panico, contatta la polizia. Il mattino successivo, l’impiegato di hotel chiama la donna: i bambini solo stati lasciati da soli, in una camera del loro albergo. In loro aiuto accorre anche la sorella di Bastien, Sandrine, cosa ne è stato di Bastien e cosa ne sarà delle sue bugie?

La risposta arriverà solo domani sera, il 7 settembre, quando su Canale5 andranno in onda gli ultimi episodi.