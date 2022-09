La serie Paradiso, nuovo format di Sky Original prodotto in Germania, prosegue il 6 settembre in esclusiva su Sky Atlantic, con due nuovi episodi: il format, che ha debuttato in Italia lo scorso 23 agosto, è tratto dal bestseller Funeral For A Dog di Thomas Pletzinger ed è prodotto da Flare Entertainment per Sky Studios.

La serie Paradiso è un dramma dall’ambientazione internazionale, interpretato da Alina Tomnikov, Friedrich Mücke, Albrecht Schuch, Ina Geraldine Guy, Daniel Sträßer e Anne Ratte-Polle. In otto episodi racconta le vicende del giornalista Daniel Mandelkern (Schuch), che si mette in viaggio per rintracciare l’acclamato romanziere Mark Svensson (Mücke) nella sua casa che affaccia sul lago di Lugano, finendo coinvolto nel suo passato misterioso e invischiato in un complesso triangolo amoroso che coinvolge anche Tuuli (Alina Tomnikov), amica dello scrittore.

Nel secondo appuntamento con la serie Paradiso, nuovi sospetti emergono sul passato del celebre romanziere. Ecco le trame degli episodi 3 e 4 in onda il 6 settembre in prima serata, dalle 21.20.

Nella casa sul lago, i rapporti tra Mark e i suoi ospiti vengono stravolti dal sospetto che la morte di Felix non sia stata accidentale.

Un flashback rivela la genesi del romanzo “Astroland” nella New York post-11 settembre. Nei pressi della casa sul lago, Daniel viene coinvolto in una rissa.

La serie Paradiso, in onda su Sky Atlantic ogni martedì con due episodi, è già disponibile anche in streaming su Now, con l’intera stagione.

