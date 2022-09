La serie Rosewood torna in onda in replica, dalla prima stagione, nel palinsesto quotidiano di Giallo: il canale 38 del digitale terrestre trasmette il poliziesco creato da Todd Harthan in prima tv per la rete, dopo i passaggi su Sky e Rai negli scorsi anni.

Rosewood è la serie che ha consacrato Jaina Lee Ortiz, ora protagonista del dramma ABC Station 19, lo spin-off di Grey’s Anatomy. La serie è incentrata sul dottor Beaumont Rosewood, interpretato da Morris Chestnut, famoso anatomopatologo che conduce le sue autopsie in uno studio privato a Miami, e collabora con il dipartimento di polizia, soprattutto con la detective Annalise Villa (Ortiz), di recente trasferitasi da New York dopo la morte del marito. La coppia si rivelerà formidabile nel risolvere i casi di omicidio più intricati.

Nel cast di Rosewood figurano anche Gabrielle Dennis nel ruolo di Pippy Rosewood, la sorella di Beaumont, Anna Konkle nel ruolo di Tara Milly Izikoff (TMI), la fidanzata/moglie di Pippy, Domenick Lombardozzi nei panni del Capitano/Detective Ira Hornstock, Lorraine Toussaint nel ruolo di Donna Rosewood, la madre di Beaumont, e Sam Huntington nei panni del dottor Mitchie Mendelson.

Rosewood è composta da due stagioni, trasmesse da Fox negli Stati Uniti tra il 2016 e il 2017: negli stessi anni la serie è arrivata in Italia su Fox Crime, per poi essere trasmessa da Rai2 e Rai4. Ora è in onda dalla prima stagione, a partire dal 5 settembre, ogni giorno su Giallo con due episodi a partire dalle 17.10.

