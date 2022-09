Adesso lo possiamo affermare: il Redmi A1 è ufficiale, così come vi avevamo anticipato qualche giorno fa in questo articolo dedicato. Il dispositivo è stato presentato per il mercato asiatico, ma non passerà troppo tempo prima di vederlo arrivare anche in chiave internazionale. L’entry-level appare come un prodotto essenziale, dal design comunque raffinato e con un ampio display da 6.52 pollici con notch a V, risoluzione HD+ e campionato di tocco a 120Hz.

Il nuovo Redmi A1 è spinto dal processore MediaTek Helio A22 da 2GHz, con 2GB di RAM LPDDR4X e 32GB di storage interno (espandibile fino a 512GB tramite microSD). Il telefono include il supporto DualSIM (3 slot, di cui 2x SIM e 1x microSD). A bordo non mancano le connettività 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11n 2.4GHz, GPS, Glonass, Beidou, Bluetooth 5.0 e jack per le cuffie da 3.5mm (caratteristica che ormai è difficile reperire e che è pertanto sempre molto apprezzata laddove presente). Lo speaker audio è singolo, la batteria ha una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 10W. La fotocamera frontale dispone di un unico sensore da 5MP, mentre quella posteriore di un sensore principale da 8MP AI e di uno secondario.

Le dimensioni generali ammontano a 164,9×76,75×9,09 mm per un peso di 192 gr. Le colorazioni in cui il Redmi A1 è stato reso disponibile sono Light Green, Light Blue e Black. Il device viene proposto nell’unica configurazione con 2GB di RAM e 32GB di storage interno al prezzo di 6499 INR, pari a circa 81 euro al cambio attuale. Vedremo se e quando il nuovo Redmi A1 arriverà in Europa, sperando mantenga un prezzo concorrenziale (date le specifiche tecniche, molto basic, sarebbe difficile immaginare diversamente, ma non si può mai sapere).

