Non sono pochi i tifosi che si chiedono quando escono i biglietti di Monza-Juventus. Già, perché come si può notare all’interno del sito della compagine brianzola, al momento della pubblicazione del nostro articolo non sono ancora in vendita i ticket destinati sia ai tifosi locali, sia per quelli ospiti. Una situazione che, come spesso vi indichiamo in circostanze simili, dovrà essere monitorata non giorno dopo giorno, ma ora dopo ora. Anche perché la partita è in programma tra poco più di dieci giorni.

Cosa sappiamo su quando escono i biglietti di Monza-Juventus

Quali sono le dritte che possiamo fornire al momento a chi si chiede quando escono i biglietti di Monza-Juventus? Sicuramente ci saranno novità in settimana. Anzi, prevedo che qualche annuncio possa essere diramato nel giro di 24 ore. Al massimo due giorni. Con prelazione destinata agli abbonati, ai quali verrà per forza di cose garantita la possibilità di portarsi a casa qualche biglietto aggiuntivo, prima della vendita libera.

A mio modo di vedere, quest’ultima potrebbe scattare entro e non oltre il weekend. Inutile dire che il settore ospiti dovrebbe andare sold out nel giro di poche ore, visto il grosso seguito della compagine bianconera in Lombardia. Allo stesso tempo, è probabile che molti sostenitori della Vecchia Signora decidano di acquistare biglietti in teoria riservati ai tifosi locali nelle due tribune. Ecco perché tutti dovranno tenere gli occhi aperti nei prossimi giorni.

Insomma, un altro importante appuntamento per i tifosi bianconeri, dopo aver trattato a più riprese della disponibilità di ticket per la finale di Coppa Italia che si è tenuta a Roma contro l’Inter a maggio. Ne abbiamo parlato anche sul nostro magazine. Ora dovrebbe essere più chiaro quando escono i biglietti di Monza-Juventus per i supporters delle due squadre. Vi terremo aggiornati.

