Pamela Prati al Grande Fratello vip. Questa è la notizia del giorno, la stessa che ha oscurato l’annuncio di un altro concorrente ufficiale di questa edizione: Wilma Goich. La messa in onda della nuova edizione del reality si avvicina e mentre Alfonso Signorini tiene bene le redini della conduzione, gli indizi sui concorrenti si moltiplicano ma per Pamela Prati è tutto diverso.

Chi segue il programma sa bene che la showgirl sarda ha già provato ad entrare nella casa ma è poi scappata a gambe levate nascondendosi dietro la scusa della sua claustrofobia. La sua uscita di scena è entrata negli annali della trasmissione e della televisione ed è per questo che i fan adesso sperano di godere della stessa dose di trash nella prossima edizione del Grande Fratello vip, sarà davvero così?

Tra la storia di Mark Caltagirone e quella del taxi, Pamela Prati potrebbe regalare una serie di perle al pubblico del programma e il conduttore lo sa bene visto che l’annuncio della sua partecipazione è arrivato tramite comunicato ufficiale e intervista sul nuovo numero di Chi in edicola da domani. Si legge: “Il GfVip ti spinge a superare le inevitabili difficoltà e a provare ad andare d’accordo con tutti. Cercherò i miei spazi anche perché sono una signora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici anche nella Casa. Sono passati sei anni dalla mia prima partecipazione al GfVip, sono cambiata”.

Pamela Prati poi continua:

“Non so chi siano gli altri concorrenti, c’è segreto su tutto. Sarebbe bello vedere una storia d’amore fra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più consapevole, ma deve valerne la pena. Se trovassi l’amore farei un bel regalo ad Alfonso per ringraziarlo…Voglio un uomo con la “U” maiuscola perché si stanno estinguendo: nascono tanti maschi ma pochi diventano uomini. E io da 4-5 anni non provo l’emozione di innamorarmi (…)”.