Siamo vicinissimi all’uscita dell’aggiornamento iOS 16 per tutti gli iPhone supportati: domani 7 settembre, durante l’evento Apple ufficiale, sarà di certo rilasciata la versione finale dell’esperienza software per gli sviluppatori. Al contrario, la release definitiva per gli utenti di tutto il mondo dovrebbe giungere già la settimana prossima. Tra le tante novità attese c’è quella relativa alla possibilità di cancellare i messaggi già inoltrarli o editarli per la loro modifica. In questo approfondimento verranno chiarite entrambe le funzioni.

Come cambia iMessage

Grazie al lavoro degli sviluppatori, subito dopo l’uscita di IOS 16, tutti potranno beneficiare della possibilità di cancellare i messaggi all’occorrenza, ad esempio, quando si capirà di aver inviato per sbaglio una nota ad un destinatario non corretto. L’operazione sarà semplice ed immediata: basterà selezionare il contenuto, tenendo premuta la nuvoletta che lo contiene, e dunque scegliere il nuovo comando “cancella”. La procedura sarà disponibile entro 15 minuti e non oltre e dunque bisognerà di certo tener conto di questo limite.

Per modificare un contenuto già inviato, la procedura sarà molto simile a quella prevista nel caso della cancellazione. Sempre grazie al download e l’installazione di iOS 16, ecco che sarà possibile cambiare quanto inoltrato, magari correggere degli errori. Sempre selezionando il contenuto e poi scegliendo la voce “Modifica”, sarà possibile procedere nella direzione voluta. Anche in questo secondo caso ci sarà un tempo limite oltre il quale ogni messaggio non potrà essere più toccato ossia 15 minuti.

L’uscita dell’aggiornamento iOS 16 sarà garantita per un gran numero di melafonini degli ultimi anni. Resteranno tuttavia delusi i possessori di device un po’ più datati come l’iPhone SE di prima generazione e ancora l’iPhone 6S e 7 in tutti i rispettivi modelli, a dire la verità, ancora tanto diffusi in molti mercati compreso quello italiano.

