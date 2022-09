Mentre il pubblico italiano è in attesa di vedere Mina Settembre 2, in onda da inizio ottobre, in Spagna sta per godere della messa in onda de La Sposa, una delle serie campione di ascolti della scorsa stagione televisiva. Al centro del cast ci sono Serena Rossi e Alessio Boni e siamo sicuri che i loro personaggi si troveranno a loro agio su Antena 3 (casa, tra le altre, anche de Il Segreto).

Qualche giorno fa la rete ha annunciato l’arrivo de La Sposa con tanto di promo spagnolo confermando che Antena 3 presenterà in esclusiva un “nuovo blockbuster internazionale”, la serie vista in Italia da più di sette milioni di telespettatori diventando un fenomeno televisivo. La rete trasmetterà questa nuova fiction in tre serate uniche con le quali spera di ottenere il successo di altre produzioni internazionali.

Ecco il promo:

Se non avete amato La Sposa ma avete preferito invece la serie tv Cuori, le novità non mancano. La casa di produzione Aurora Tv ha annunciato che la fiction con Matteo Martari e Pilar Fogliati sarà presto disponibile su Netflix. In particolare, la serie sarà disponibile dal 28 settembre. Naturalmente stiamo parlando della prima stagione e degli episodi già andati in onda su Rai1 nei mesi scorsi.

Ecco l’annuncio comparso sui social nelle scorse ore:

Chi ha seguito le due serie sa bene che La Sposa non avrà un seguito mentre Cuori sì. I nuovi episodi saranno girati in autunno e quindi potrebbero vedere la luce la prossima primavera o, addirittura all’inizio della prossima stagione televisiva. Per il pubblico italiano che, geloso di quello spagnolo, vorrà rivedere gli episodi de La Sposa potrà farlo sulla piattaforma streaming RaiPlay, alla sezione dedicata, raggiungibile cliccando qui.