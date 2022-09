A sorpresa, senza alcun preavviso e con grande imbarazzo per le malelingue, spunta una foto che mostra Adriano Celentano e Alessandra – proprio lei, l’insegnante di danza di Amici Di Maria De Filippi – in compagnia di Rosita, figlia del Molleggiato.

Che zio e nipote fossero in ottimi rapporti è sempre stato noto, ma non sono mancate le occasioni in cui voci infondate parlavano di tensioni tra l’insegnante e il cantautore. Con un semplice scatto di famiglia tutti i rumor sono stati zittiti.

Per i fan del Molleggiato è un evento, in quanto Adriano Celentano non è avvezzo a mostrarsi in foto sui social e da troppo tempo non circolavano immagini recenti. C’era, addirittura, chi sosteneva che avesse problemi di salute.

Piuttosto, Celentano è solito comunicare sui social il suo pensiero sull’attualità, e non sono mancate le occasioni in cui ha parlato di vaccini, televisione, in cui ha scritto a Fabrizio Corona e, inevitabilmente, si è lasciato andare in accorate dediche d’amore alla sua Claudia Mori.

Recentemente ha anche manifestato tutta la sua ammirazione per Piero Angela dopo la sua scomparsa con un messaggio destinato al figlio Alberto. Per chi ha memoria, il Molleggiato aveva parlato di un suo ritorno in TV, ma per il momento non si hanno notizie. Dopo la serie animata Adrian, Celentano si sta facendo attendere.

Non abbastanza, però, da non riempire di gioia i fan. La foto che mostra Adriano Celentano, Alessandra e Rosita è comparsa sulla bacheca della nipote, che ha scritto: “Nella vita, la famiglia è la cosa più importante che esista. Io e Rosita insieme a Zio Adriano!”.

Tra i commenti compare quello di Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi: “Che super top, che stima per tuo zio, infinita”.

Nessun commento da Adriano Celentano, di cui molti sostengono che potrebbero arrivare novità entro la fine del 2022.

