Novità non tanto positive arrivano dal mondo Meta e riguardano WhatsApp, Facebook ed Instagram, le app di proprietà di Zuckerberg che potrebbero subire dei notevoli cambiamenti nei prossimi anni. C’è la volontà di riuscire a mantenere a galla un servizio di comunicazione che è costantemente bombardato dalla concorrenza, ma soprattutto renderlo più remunerativo. Qui si fa spazio la novità che Meta avrebbe in mente per riuscire ad avere delle entrate maggiori, anche perché ormai le entrate pubblicitarie sono in forte ribasso a causa delle intervenute modifiche per il monitoraggio degli annunci di Apple su iOS.

Parzialmente a pagamento WhatsApp, Instagram e Facebook: il programma da qui a cinque anni

Questione differente, dunque, rispetto a quella trattata tempo fa. Di conseguenza sono previsti dei cambiamenti per WhatsApp, Facebook ed Instagram che potrebbero non essere più gratuiti. In realtà le applicazioni potranno sempre essere scaricate senza dover pagare alcuna cifra, ma sono alcune nuove funzionalità che potrebbero diventare a pagamento.

La notizia arriva da The Verge che ha spiegato come l’obiettivo a lungo termine di Meta riguarderebbe la possibilità di rendere le funzionalità a pagamento di prossima introduzione una fonte primaria di ricavi: tale percorso, secondo le intenzioni della società, dovrebbero giungere a compimento in 5 anni. Potrebbero quindi esserci delle funzioni a pagamento su WhatsApp, Facebook ed Instagram in un futuro prossimo, anche se al momento non è dato sapere di cosa si possa effettivamente trattare.

Meta vuole monetizzare quanto più possibile con tali app, già Facebook sta perdendo di interesse, è diventato il covo dei boomer ed il rischio che possa essere accantonato del tutto è molto alto. Reggono ancora WhatsApp ed Instagram, ma la concorrenza di Telegram e Tik Tok inizia ad essere alquanto aggressiva. Il problema è che se dovessero arrivare delle funzioni a pagamento su WhatsApp, Facebook ed Instagram, c’è anche il rischio che l’utente medio decida a questo punto di abbandonarli definitivamente. Sicuramente è una mossa da dover studiare con molta attenzione.