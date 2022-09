Attendiamo con ansia il 15 settembre per l’uscita del nuovo Honor x40, che potrebbe anche essere affiancato dalla variante Honor x40 Max. L’azienda, già da un po’ di tempo completamente svincolata da Huawei, solo un paio di mesi fa ha lanciato il modello x40i, per cui si presume che la linea presenterà tre modelli in totale. Al momento, nulla è ancora scritto dato che, sono pochi i dettagli trapelati. Sappiamo solo che inizialmente il mercato di riferimento sarà quello cinese, anche se qualche versione arriverà senz’altro anche in Italia. Intanto Jiang Hairong, CMO di Honor Terminal Co., Ltd. in Cina, ha dichiarato soddisfatto nei giorni scorsi che il numero di utenti nel mondo di telefoni della serie Honor X ha superato la cifra di 100 milioni.

Sulla locandina apparsa per l’annuncio della prossima uscita di Honor x40 sul sito cinese Weibo, oltre ad essere presente il logo 5G, che lascia pensare che tutta la gamma sarà dotata di connettività 5G, possiamo anche dedurre, date le immagini, che la nuova serie erediterà molti aspetti della generazione precedente X30 e che il modulo fotocamera continuerà ad adottare il caratteristico design ad anello simmetrico che occuperà l’intera superficie superiore della scocca retrostante.

Cosa possiamo aspettarci in quanto a design e specifiche tecniche? Come già detto, sono pochissimi i dettagli in nostro possesso, ma pare comunque che il nuovo Honor sarà dotato di display OLED curvo ( i rumors affermano che probabilmente la variante Max si limiterà ad un pannello LCD). Lo schermo, di cui non si conosce la diagonale, dovrebbe essere molto grande e la versione Max montare una doppia fotocamera posteriore. Per quanto riguarda la batteria, sembra sarà compatibile con la ricarica rapida cablata a 40W. Per adesso sono solo supposizioni, siamo nel campo delle ipotesi poiché, come detto, nulla è ancora certo. Nei prossimi giorni sicuramente sapremo girarvi altri dettagli.

