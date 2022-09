Balthazar 3 debutta in prima tv in chiaro su Giallo lunedì 6 settembre: la serie poliziesca franco-belga, ideata da Clothilde Jamin e Clélia Constantine, sarà in onda sul canale 38 del digitale terrestre in prima serata, ogni lunedì, con due episodi. Già trasmessa su Sky, dal canale Fox Crime, in anteprima assoluta fino alla terza stagione, la serie è approdata in chiaro su Giallo nel dicembre 2020.

Balthazar 3 vede ancora protagonista Tomer Sisley nei panni del dottor Raphael Balthazar, l’affascinante quanto problematico medico legale che sfida le regole pur di risolvere i casi di omicidio che gli vengono sottoposti. Al suo fianco c’è il capitano di polizia Hélène Bach (Yannig Samot), con cui deve unire le forze durante le indagini, nonostante le diversità caratteriali, per scoprire la verità.

La trama di Balthazar 3 riparte da un salto temporale rispetto al finale della seconda stagione, col protagonista intento a viaggiare in mare in barca a vela alla ricerca di una serenità interiore. Ecco le trame dei primi due episodi in onda il 6 settembre, in prima serata dalle 21.10, su Giallo.

Sono sei mesi che Balthazar solca il mare in barca a vela per dimenticare gli avvenimenti tragici che ha vissuto, quando il suo scafo urta un cadavere…

Mentre sta andando ad analizzare un corpo che è stato buttato dal sesto piano, Balthazar soccorre una donna appena aggredita. Ed è questo secondo caso il più complicato.

Balthazar 3 è composta da 8 episodi, la cui programmazione si concluderà su Giallo il 27 settembre.

Continua a leggere su optimagazine.com