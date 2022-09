All’arrivo di Harry Styles a Venezia 79 la folla è tutta per lui. L’ex One Direction, infatti, ha sfilato sul red carpet per la presentazione del film fuori concorso Don’t Worry Darling insieme a Olivia Wilde, regista del film e sua (presunta) compagna. Al Lido di Venezia Harry Styles era una delle superstar più attese.

Attore e musicista, Harry Styles farebbe coppia nella vita con la regista, anche se i due non hanno mai confermato la loro relazione. Il cantautore britannico e Olivia Wilde, una volta giunti alla photocall, non si sono prestati per scatti a due ma hanno posato insieme a tutto il cast, addirittura a una certa distanza per non alimentare rumor su una loro eventuale storia d’amore.

Florence Pugh è la co-protagonista del film. Don’t Worry Darling è un thriller ambientato negli anni ’50 in un’immaginaria comunità sperimentale in cui tutto sembra perfetto e idilliaco, secondo le volontà dell’amministratore delegato Frank (Chris Pine).

Harry Styles interpreta Jack, marito di Alice (Florence Pugh), che ha sospetti sul suo uomo. Gli uomini della comunità, infatti, passano il tempo all’interno del quartier generale Victory Project le cui attività sono top secret. Il film prende una svolta quando Alice inizia ad interrogarsi su cosa faccia il marito all’interno del progetto.

Ad aspettare Harry Styles a Venezia, come previsto, c’era una folla di fan che attendevano l’arrivo della star britannica per scoprire quale abito avesse scelto e per strappare qualche foto insieme. Sia Styles che la regista Olivia Wilde hanno indossato un completo Gucci.

Alla conferenza stampa, tuttavia, Florence Pugh era assente e per questo si vociferava a proposito di tensioni tra i componenti del cast. Illazioni, queste, smentite dalla regista Olivia Wilde: “Come per tutti gli infiniti pettegolezzi dei tabloid là fuori, Internet si autoalimenta. Non sento il bisogno di contribuire; penso che sia sufficientemente autoalimentato”.

