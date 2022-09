Ci sono alcuni elementi da chiarire per quanto riguarda la storia della Carta del docente, che da alcuni giorni a questa parte non funziona. Dopo aver provato a fornirvi istruzioni utili sul fronte assistenza, come avrete notato con il nostro articolo di ieri, questo martedì bisogna analizzare la questione in termini più generici. In particolare, non tutti pare abbiano capito per quale ragione il sistema sia riportando un messaggio di errore quando si prova ad accedere. In realtà, non si tratta di un bug riguardante la piattaforma o, peggio ancora, il nostro account.

Il 6 settembre non funziona la Carta del docente: analizziamo le prospettive a settembre per il pubblico

Provando a scendere in dettagli, occorre capire per quale ragione non funziona la Carta del docente oggi 6 settembre. Nessun malfunzionamento, visto che abbiamo interpellato insegnanti che ci hanno spiegato cosa avvenga solitamente in questo periodo dell’anno. Nel dettaglio, nel corso delle prime due settimane di settembre spesso e volentieri non è possibile usufruire del servizio. Quello che registrate in questi giorni non è un disservizio, ma un intervento pianificato che riguarda tutti. Indipendentemente dal fatto che abbiate sfruttato o meno il credo in precedenza disponibile sulla vostra carta.

In pratica, quello che stiamo affrontato in questo giorni non è altro che un aggiornamento annuale, per azzerare i crediti di chi non ha approfittato del saldo disponibile fino al 31 agosto. Oltre a questo, occorre eliminare i pensionati che per forza di cose non potranno più sfruttare la Carta del docente. Tutte queste operazioni richiedono evidentemente giorni di lavoro, che comportano spesso e volentieri la sospensione della carta per circa due settimane.

Dando uno sguardo a quanto avvenuto negli ultimi anni, è altamente probabile che la Carta del docente possa funzionare nuovamente attorno al 15 settembre. A voi come vanno le cose?

