Siamo giunti oramai alla vigilia dell’uscita degli iPhone 14. La presentazione dei nuovi melafonini 2022 sarà di scena domani 7 settembre, a partire dalle ore 19 italiane. Dopo mesi e mesi di anticipazioni e rumor, è possibile già analizzare una prima scheda tecnica ufficiosa relativa ai modelli standard e Plus, ben convinti che quanto vedremo prestissimo sarà in linea con quanto trapelato finora, a parte (magari) qualche sfumatura.

La fonte di settore Apple Hub ha condiviso appunto le più che probabili specifiche dell’iPhone 14 e 14 Plus. Questi ultimi differiranno solo per dimensioni e dunque diagonale del display (nel primo caso da 6,1 pollici e nel secondo da 6.7 pollici). Restando al pannello, questo avrà un frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Sotto la scocca, come ampiamente riportato negli ultimi tempi, troverà posto lo stesso chip A15 Bionic presente sugli attuali iPhone 13. Per la RAM si avranno a disposizione 6 GB.

Passando al modulo fotocamera degli iPhone 14, questo avrà due sensori di cui quello principale con risoluzione da 48 MP e sembrerebbe pure che il nuovo hardware sia in grado di registrare video in 8K. Lato connettività, Apple avrebbe puntato sulla tecnologia WiFi6 e su quella satellitare per garantire le chiamate anche dove non arriva la copertura degli operatori mobili.

Per finire questa prima e ufficiosa carrellata di specifiche degli iPhone 14, possiamo anche sottolineare che i tagli di memoria delle nuove ammiraglie dovrebbero essere tre, ossia da 128, 256 e 512 GB. Per quanto riguarda il prezzo al pubblico dei dispositivi, questo potrebbe essere inferiore rispetto a quanto previsto in un primo momento e dunque partire da circa 800 euro per l’iPhone 14 standard con memora da 128 GB. Il via alle vendite dovrebbe essere fissato per il giorno 16 settembre.

Continua a leggere su optimagazine.como