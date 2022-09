Saranno felici molti gamers nel sapere che la disponibilità PS5 è tornata presso GameStop. Di ritorno dalle vacanze, in molti si saranno posti l’obiettivo di acquistare la console dopo tanti tentativi andati pure a vuoto in tutta la prima parte dell’anno. Per questo motivo è utile sapere che il noto store specializzato mette a disposizione nuove scorte della console di casa Sony nella settimana corrente.

La nuova disponibilità PS5 è fissata per questo mercoledì, durante la diretta Twitch del canale GameStop Italia appunto. La live torna ad essere, dopo una brevissima pausa estiva, lo strumento utile per ottenere tutte le informazioni relative all’acquisto della console. L’orario esatto in cui inizierà lo streaming è leggermente anticipato rispetto al solito, alle 15 anziché alle ore 16.

L’occasione della live è la celebrazione del ritorno dell’amato titolo The Last of Us su PS5. La motivazione è dunque corretta per promuovere anche la vendita di nuove console. Per il momento non è stato svelato il numero di unità che saranno messe in vendita. Di certo queste non saranno moltissime: per questo motivo sarà necessario sintonizzarsi puntuali per la live e non perdere neanche un secondo per seguire le istruzioni di acquisto che saranno fornite in streaming. Quello che invece è noto è che la tipologia di modello proposta sarà la standard edition della console e non la variante digital edition. Peccato, tuttavia che la vendita sarà ancora una volta legata alla soluzione bundle, cioè con il prodotto in abbinamento ad un titolo (forse proprio The Last of Us) oppure qualche accessorio. Purtroppo non sono previste, al contrario, transazioni con la sola console in questo momento e a dire il vero non lo sono mai state neanche in passato per questo store specializzato nel settore gaming.

Continua a leggere su optimagazine.com