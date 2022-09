Potrebbe esserci più di un riferimento a Abby Sciuto in NCIS 20: l’intenzione degli sceneggiatori, infatti, è quella di aggiornare il pubblico su quanto accaduto al personaggio storico della serie dopo la sua uscita di scena, nel finale della stagione 15. Da allora, nel maggio 2018, l’interprete Pauley Perrette non è più apparsa in NCIS e ha raccontato anche di aver lasciato il cast perché vittima di aggressioni, lasciando intendere di aver avuto rapporti turbolenti con la star e produttore della serie Mark Harmon (l’interprete di Gibbs, che ha lasciato lo scorso anno).

Ebbene pare si avranno notizie di Abby Sciuto in NCIS 20: lo ha anticipato, parlando con TVLine, lo showrunner Steven D. Binder, confermando di voler mantenere un legame col personaggio della specialista forense, che ha lasciato l’NCIS per dedicarsi alla beneficenza dopo un’aggressione in cui ha perso la vita il collega Clayton Reeves.

Come Gibbs anche Abby Sciuto in NCIS 20 potrebbe, dunque, essere citata o ricordata o in qualche modo inserita nella trama anche in sua assenza: l’intera stagione 19, ad esempio, ha fatto diversi riferimenti a Gibbs nonostante quest’ultimo fosse in Alaska, includendolo perfino nella trama del nuovo spin-off NCIS: Hawi’ii e la volontà degli showrunner è di fare lo stesso con Abby, ha spiegato Binder, nella ventesima stagione in partenza questo settembre su CBS (in inverno su Rai2).

Pensiamo sempre a modi per coinvolgere [Gibbs] così da non strappare la corda e non rovinare quello che pensavo fosse l’unico saluto appropriato per questo ragazzo. Voglio iniziare a farlo anche con il personaggio di Abby. Mi piacerebbe iniziare a sentire la sua [presenza] un po’ di più. Pensavo che fossimo un po’ negligenti nel non [farlo prima], ma ci sono così tante cose in movimento… Ma lei è ancora là fuori a combattere per una buona causa e a guardarci, e lei è una parte di noi e noi siamo una parte di lei.

Tuttavia il ritorno di Abby Sciuto in NCIS 20 non sarà, con ogni probabilità, sostenuto dalla presenza fisica della sua interprete. Pauley Perrette ha dichiarato più volte di non aver alcuna intenzione di tornare sul set: nel 2019 rivelò di aver segnalato alla produzione i problemi causati dalla presenza del pitbull di Mark Harmon, che l’avrebbe terrorizzata, raccontando anche un episodio specifico di aggressione da parte del cane. Inoltre ha lanciato anche accuse di misoginia, razzismo e omofobia, sempre all’indirizzo del protagonista. In seguito al suo addio alla serie, ha debuttato nella sitcom CBS Broke, cancellata però dopo una sola stagione a causa dei bassi ascolti. Tra le attrici più amate e pagate della tv statunitense per anni, Perrette è ora lontana dai riflettori e ha recentemente raccontato in un video apparso su Twitter di aver superato diversi traumi, tra cui l’ictus che l’ha colpita un anno fa, che la fanno sentire una “sopravvissuta”.

