Il nuovo album di Ron è Sono Un Figlio, prima release del cantautore dopo 8 anni. L’annuncio arriva direttamente dall’artista, che sui suoi canali social ufficiali ha pubblicato la copertina accompagnata dalla data di uscita e la tracklist.

Recentemente Rosalino Cellamare è salito sul palco del Jova Beach Party per duettare con Jovanotti a Viareggio, il 2 settembre, e sullo stesso stage sono saliti Bebe Vio, Gianna Nannini e Gianni Morandi. La gioia dei fan del cantautore de Il Gigante E La Bambina nell’averlo rivisto sul palco, Ron annuncia il suo ritorno in studio.

Il nuovo album di Ron si compone di 13 brani scritti “insieme a grandi autori e giovani artisti con cui ho avuto il piacere di collaborare”, scrive Rosalino senza specificare chi siano i nomi eccellenti che hanno contribuito alla realizzazione del disco. Sono Un Figlio sarà fuori venerdì 30 settembre ed è già disponibile in pre-order. Ecco la tracklist:

01 Sono Un Figlio

02 Più Di Quanto Ti Ho Amato

03 Abitante Di Un Corpo Celeste

04 Diventerò Me Stesso

05 Un’Astronave Nel Cielo

06 Melodramma Pop

07 La Stessa Persona

08 Annina

09 Questo Vento

10 Quel Fuoco

11 Nelle Lettere

12 Fino A Domani

13 I Gatti

Nelle ultime esperienze in studio, Rosalino Cellamare ha duettato con tantissimi artisti e ha dedicato un tributo a Lucio Dalla. Lucio! è uscito nel 2018 e contiene grandi classici del compianto cantautore bolognese, da 4/3/1943 ad Attenti Al Lupo, che lo stesso Ron scrisse per l’amico e collega.

Sono un figlio Audio CD – Audiobook

Le Foglie E Il Vento (Publisher)

Nel 2016 ha pubblicato La Forza Di Dire Sì, un doppio volume pieno di duetti, nato per raccogliere fondi a favore dell’AISLA. Oltre ai grandi classici di Ron – tra cui una nuova versione de Il Gigante E La Bambina con Jovanotti – La Forza Di Dire Sì conteneva 3 inediti tra cui L’Ottava Meraviglia, brano con cui Rosalino Cellamare ha partecipato al Festival Di Sanremo 2017.

Il suo ultimo lavoro in studio in termini di inediti è Un Abbraccio Unico (2014), che include una rivisitazione del grande classico Sabato Animale con Dargen D’Amico.

In questo periodo Ron è in tour con il suo Non Abbiam Bisogno Di Parole, il ciclo di concerti insieme alla Ensemble Symphony Orchestra.

