A che punto siamo con la beta One UI 5 per i Samsung Galaxy? Come è noto, il produttore sudcoreano è stato velocissimo nel rilasciare Android 13 abbinato alla nuova interfaccia in test sui Galaxy S22 e S21. Eppure, la seconda versione beta del firmware (pure già resa disponibile) sta destando qualche preoccupazione, nella velocità delle animazioni in modo particolare. A renderlo noto in maniere inequivocabile è un noto informatore ed esperto conosciuto su Twitter come Ice Universe.

Il video presente nel tweet in chiusura articolo è abbastanza chiaro nel mettere in evidenza come la seconda beta One UI 5 sui Samsung Galaxy supportati sia decisamente lenta nella reattività delle animazioni, sia rispetto alla prima versione di test della stessa interfaccia, sia nei confronti della vecchia One UI 4.1.1. In pratica, è come se gli sviluppatori avessero fatto un piccolo passo indietro nei loro lavori che influenzerebbe l’esperienza utente.

Nel filmato si evince bene come l’app galleria del telefono si chiuda più lentamente nel caso dello smartphone al centro, quello che include proprio la One Ui 5.1.1. La differenza di tempo è più concreta nel caso della vecchia One UI 4.1.1. A tutti è noto come le versioni beta di un nuovo aggiornamento siano protagoniste di anomalie, bug ed errori di varia natura ma in questo caso stupisce il fatto che la seconda beta sia un passo indietro rispetto alla prima. Di certo gli sviluppatori saranno consapevoli della situazione, pure per la segnalazione di Ice Universe e staranno provvedendo a migliorare la velocità dell’animazione.

Per quanto la costatazione della lentezza dell’animazione non giochi a favore della beta 2, è difficile credere che lo stato dei fatti possa rallentare lo sviluppo dell’aggiornamento e dunque il rilascio definitivo di Android 13 insieme alla One UI 5 sui Samsung Galaxy. La distribuzione definitiva già potrebbe arrivare prima di fine novembre.

