Ci sono numerose segnalazioni in rete, a proposito di un messaggio virale che ci parla di Netflix ed il costo dell’abbonamento da 2 euro al mese. A tal proposito, occorre fare molta attenzione alle catene che stanno circolando sui social ad inizio settembre, se non altro perché la piattaforma non ha mai annunciato offerte di questo tipo. Indipendentemente dal fatto che siate vecchi clienti o nuovi. Tutto ciò deve essere chiaro da subito, per evitare di andare incontro a brutte sorprese nel corso delle prossime settimane.

Sta girando una catena riguardante Netflix ed il costo dell’abbonamento da 2 euro al mese: tutto inventato

Tante novità ufficiali per la piattaforma, come quelle prese in esame non molto tempo fa sul nostro magazine, in merito ad esempio all’arrivo della pubblicità, mentre altre sono del tutto campate in aria. La storia della catena su Netflix ed il costo dell’abbonamento da 2 euro al mese, a mio modo di vedere è di facile lettura. Il motivo? Gli utenti, dopo la descrizione singolare e fantasiosa della promozione, vengono invitati a recarsi su un sito che in realtà non ha nulla a che vedere con Netflix, dove evidentemente si concretizza la truffa in questione.

Secondo la catena, “oggi alla radio dicevano che è l’ultimo giorno della promozione ‘2 euro’, con la quale è possibile utilizzare il piano Premium per 12 mesi a 2€ (questo piano normalmente costa 18€ al mese, ma ora è possibile averlo a 2€ per un ANNO INTERO)“. Come potete immaginare, la piattaforma non ha mai annunciato un’offerta del genere in Italia o nel resto del mondo.

Insomma, qualora doveste imbattervi nella promozione che parla di Netflix disponibile con il costo dell’abbonamento a 2 euro, sappiate che siete al cospetto di una probabilissima truffa a settembre 2022.