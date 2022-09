Esce a settembre La Vita Splendida di Tiziano Ferro. Il nuovo singolo anticipa l’album in uscita a novembre e sarà disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 9 settembre. Ad annunciarlo è lo stesso artista attraverso un post sui social. Nella giornata di ieri aveva dato appuntamento ad oggi per importanti novità e in precedenza aveva condiviso un post/spoiler che lasciava intuire l’imminente pubblicazione di aggiornamenti sul nuovo progetto discografico.

Non solo la copertina scelta per il singolo, il titolo e la data di uscita del brano: Tiziano Ferro condivide anche una breve porzione del testo della canzone che ascolteremo in radio alla fine di questa settimana.

“Ma una vita così

io la voglio lo stesso

una vita così

A pensarci mi vengono i brividi

Ma io la voglio cantare

anche quando

l’orchestra scompare”.

Nello stesso giorno sarà disponibile il video ufficiale.

Il Mondo è Nostro, il nuovo album di Tiziano Ferro

Il primo giorno del 2022, Tiziano Ferro ha annunciato l’uscita del nuovo disco di inediti. Si intitola Il Mondo è Nostro e sarà disponibile dall’11 novembre per anticipare la tournée attesa negli stadi nel 2023. Tiziano lo ha definito “Uno dei dischi più complessi della mia vita”.

“Dopo mesi travolto da meravigliosi eventi più grandi di me, ho appena finito uno dei dischi più complessi della mia vita. Le cose potenti arrivano senza farsi troppo annunciare. E non le fermi. Come la pioggia, come l’amore, che ti tiene sveglio e vai comunque avanti. Pronti a tornare? Intanto spero sia un’estate serena”, le parole dell’artista qualche mese fa.