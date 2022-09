Lo aveva promesso e ha mantenuto la parola: il nuovo album di Marco Mengoni è Materia (Pelle) ed è il secondo capitolo del progetto Materia iniziato con Terra.

L’annuncio arriva oggi, lunedì 5 settembre, in corrispondenza del doppio platino ottenuto con il disco precedente. Materia (Pelle) sarà fuori il 7 ottobre 2022 e da martedì 6 settembre sarà disponibile in pre-order.

Il cantante di Ronciglione, inoltre, dopo le date negli stadi è pronto a ritornare sul palco con un tour nei palasport. Ecco le date:

2 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // DATA ZERO – SOLD OUT

3 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // SOLD OUT

5 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

7 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

8 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

10 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum)

12 ottobre 2022 – TORINO (Pala Alpitour) // SOLD OUT

14 ottobre 2022 – BOLOGNA (Unipol Arena) // SOLD OUT

16 ottobre 2022 – PESARO (Vitrifrigo Arena) // SOLD OUT

18 ottobre 2022 – FIRENZE (Nelson Mandela Forum)

21 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport) // SOLD OUT

22 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport)

27 ottobre 2022 – EBOLI (Palasele)