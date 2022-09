Il finale di Nurses 2 chiude la programmazione in prima tv del medical drama canadese, con l’ultimo appuntamento in onda su Sky Serie lunedì 5 settembre in prima serata.

Nurses 2 ha continuato a raccontare le vicende di cinque giovani infermieri al St. Mary’s Hospital di Toronto, tra sfide professionali e relazioni personali, sotto la pressione delle emergenze in pronto soccorso e della vita in corsia. Gli episodi 9 e 10 chiudono la stagione, trasmessa su Sky Serie dallo scorso 8 agosto e disponibile on demand su Sky, oltre che in streaming su Now.

Ecco le trame del finale di Nurses 2, in onda il 5 settembre dalle 21.10 sul canale 112 di Sky con gli ultimi due episodi, intitolati rispettivamente La fabbrica dei desideri e Colpita.

Grace deve trattenere le sue emozioni quando le viene chiesto di occuparsi di un paziente terminale per rendere meno angosciosi i suoi ultimi giorni.

Il team del St. Mary’s Hospital è chiamato a svolgere un impegno delicato ed è necessario che tutti gli infermieri lascino da parte i propri problemi personali.

Nurses 2 è entrata in produzione all’inizio del 2020 e ha debuttato in Canada nel 2021. Da allora non è stata ancora rinnovata per una terza stagione: con tutta evidenza, la prosecuzione della serie non sembra rientrare nei piani dell’emittente canadese Global, che l’ha trasmessa in anteprima assoluta. Negli Stati Uniti Nurses è stata trasmessa da NBC durante la stagione 2020/2021, scelta come tappabuchi di un palinsesto carente di format, a causa del blocco delle produzioni dovuto alla prima ondata di Covid-19. La stessa rete non ha poi trasmesso la seconda stagione.

